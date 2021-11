Concurseiros querem aumento de idade máxima no certame da PM

Ato ocorreu em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.

Por ANDRÉ SILVA

Concurseiros que estão se preparando para o próximo concurso da Policia Militar do Amapá fizeram um ato em frente à Assembleia Legislativa do Estado (Alapa), nesta terça-feira (9).

O objetivo do protesto foi provocar os deputados para que eles coloquem em pauta a mudança na lei que rege o certame, que hoje estipula a idade máxima de 30 anos para o candidato. A ideia do movimento PM 35, é fazer com que a idade máxima aumente para 35 anos.

O protesto aconteceu de forma pacífica e durou pouco mais de uma hora. Os organizadores do movimento dizem que é possível a mudança na lei e tomam como exemplo decisão do Legislativo do Estado Amazonas, que alterou a idade máxima para os próximos concursos para 35 anos. O projeto de lei é de autoria do Governo do Estado do Amazonas e foi aprovado por unanimidade pelos deputados.

“Este projeto de lei já aprovado no Amazonas pode, sim, se tornar uma PL aprovada no Amapá, ocorrendo manutenção da lei e sobretudo, acompanhamento da expectativa de vida e outros itens locais que se alteram com o fator do tempo”, elucida a advogada, Karla Rocha.

De acordo com um dos organizadores do movimento, que também é coordenador de um cursinho gratuito no estado, o deputado Jory Oeiras (Patriota) ficou de apresentar a proposta ainda esta semana no plenário da casa para apreciação dos deputados.

“Nós queremos mudar essa realidade para que mais pessoas tenham oportunidade de prestar concurso público aqui no Amapá. Em alguns estados já foi alterada esta lei. Hoje mais de dois mil concurseiros estão conosco com intuito de forçar esta mudança”, disse o coordenador do cursinho, Carlos Evangelista.

Em junho deste ano, durante a entrega de novas viaturas para a PM, o governador do Estado, Waldez Góes (PDT), autorizou a corporação em iniciar as tratativas para o concurso que deve acontecer em 2022.