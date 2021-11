Concurso do HU: Ebserh cria comissão para selecionar empresa que aplicará provas

Uma das melhores alternativas para estar bem preparado é fazer o cursinho preparatório BM, que também vai receber futuros candidatos para o concurso da Polícia Militar

A Ebserh, empresa estatal que administra os hospitais universitários federais, publicou portaria criando a banca examinadora que irá selecionar a empresa que realizará o concurso público do Hospital Universitário do Amapá (HU), da Unifap. A estimativa é de que o quadro de pessoal do hospital tenha 1,8 mil vagas para profissionais de saúde e servidores administrativos, em 2022.

De acordo com portaria da Ebserh, publicada no último dia 17 de novembro, o planejamento para a contratação da empresa que realizará o concurso é de 30 dias. Os salários vão de R$ 2,4 mil a R$ 10,3 mil, além de benefícios como auxílio-alimentação.

Em Macapá e Santana, candidatos começam a se preparar não apenas para o concurso do HU, mas também para o processo seletivo da Polícia Militar, também em 2022, que já foi autorizado pelo governo do Estado. No Curso BM, as salas de aula já estão prontas para receber os alunos a partir de dezembro, em locais confortáveis, aparelhados e seguros.

Em Macapá, as salas foram montadas no Vila Nova Shopping, na Avenida Presidente Vargas, em pleno Centro Comercial de Macapá; e em Santana no Shopping San Diego (prédio onde funciona a boate Dimpu’s), na Avenida Ubaldo Figueira, Centro. O Curso BM atua desde 2018 na preparação de candidatos de concursos públicos, e obteve grandes resultados nos concursos das prefeituras de Macapá, Santana, Iapen e Fundação da Criança e do Adolescente (Fcria). Foram mais de 40 candidatos aprovados nos concursos do Iapen e da prefeitura de Macapá.

Entre os diferenciais, está a duração da aula para cada disciplina.

“Em vez de uma hora e meia por disciplina, nós decidimos fazer três horas por dia, e conseguimos perceber que o aluno desenvolve bem mais. O professor tem mais tempo para desenvolver conteúdo e exercícios, tanto é que o 2º lugar feminino no concurso do Iapen foi nosso”, comenta Júnior Marques, um dos coordenadores do Curso BM.

“Importante destacar a segurança para o candidato ficar a vontade, já que aqui estamos num shopping e em Santana também num mini-shopping ao lado de onde funcionava a Dimpu’s”, acrescenta a também coordenadora Daiana da Costa Batista.

Outro aspecto interessante BM é ter disciplinas fixas em cada dia da semana, o que permite ao candidato saber que aula assistirá.

Imersão

A equipe do Curso BM é formada por professores de alto reconhecimento, como Maria Cláudia (Língua Portuguesa), Mauro Luís (interpretação de texto), Marcelo Maciel (raciocínio lógico), Neida Flexa (legislação do SUS), César Algusto (Regimento Interno da EBSERH), além de outros profissionais que atuarão em conhecimentos específicos da enfermagem como o próprio Júnior Marques, especialista em UTI e cuidados com o paciente. Na preparação para o concurso da PM, professores como Rodrigo Bandeira (Geografia do Amapá), Marcos Pires (Direito Penal), Hilder Maciel (Direito constitucional) entre outros, estarão trabalhando na preparação dos concurseiros.

Para Maria Cláudia Peixoto, de língua portuguesa, a duração das aulas dará a oportunidade de exercitar com os candidatos pontos essenciais do edital.

“Trabalhamos com o aluno o mapa conceitual do conteúdo e na mesma aula colocamos tudo em prática, gabaritamos, tiramos as dúvidas…Com essas três horas diretas com o aluno, a gente percebe se ‘entrou’ direitinho nele, como costumamos dizer. Assim, conseguimos ter o retorno dos alunos no mesmo dia”, justifica.

“O concurso da Polícia Militar é uma grande oportunidade. É necessário uma excelente preparação com profissionais qualificados, concurseiros, que contenham técnicas de estudo alinhadas com as melhores bancas do Brasil. Eu ministro aula há quase 10 anos, e ensino várias técnicas para meus alunos serem aprovados. No último concurso acertamos todas as questões de Direito Penal do concurso da PM/AP e acertamos todas de Direito Penal e Processo Penal no concurso do Iapen. Então venha se preparar com quem entende realmente de concurso”, acrescenta o professor Marcos Pires.

Para se inscrever no Curso BM, basta entrar em contato com 99142-8403 ou 991057668. Também é possível se inscrever clicando aqui. A mensalidade será de R$ 140 para cada concurso (HU e PM). As aulas começam no dia 15 de dezembro.