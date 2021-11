Corrida de rua em Macapá vai arrecadar alimentos para famílias carentes

III Corrida do Cooperativismo Amapaense percorrerá toda orla da capital do Amapá, perfazendo um total de 5 km.

Estão abertas as inscrições para a III Corrida do Cooperativismo Amapaense, promovida pelo Sistema de Cooperativas do Amapá (OCB-AP). O evento está marcado para o dia 14 de novembro de 2021, com a concentração às 5h e largada às 6h, em frente ao Parque do Forte, no Centro de Macapá.

A iniciativa pretende arrecadar alimentos não perecíveis, que serão doados para centenas de famílias na celebração do Dia de Cooperar 2021, que será realizado em Santana, na sede da Cooperativa Dourada, no dia 20 de novembro.

São 500 vagas, distribuídas entre os públicos cooperativista e comunidade em geral. A organização dará medalhas para todos os participantes até o 500º inscrito e troféus para 1º, 2º e 3 lugares das categorias cooperativa e comunidade.

Inscrições

As inscrições vão até 11h30 do dia 10 de novembro, através do site www.amapá.coop.br na aba de cursos e eventos ou de forma presencial na sede do Sistema OCB Amapá, das 9h às 11h30 e das 15h às 17h, Avenida Tiradentes, nº 102, Centro.

A validação da inscrição se dará nos dias 11 e 12 de novembro, mediante a entrega do Kit de alimento, que deve ser composto por: 01 kg de arroz; 01 kg de açúcar; 01 kg de feijão; 01 pct. de macarrão; 01 lt. de óleo de soja; 01 pc. de bolacha; 01 pc. de leite em pó.

Para se inscrever basta levar o documento de identificação e o kit alimento já embalado.

Após a validação da inscrição, o participante receberá seu kit da corrida que será composto de camisa personalizada, numeração de peito com microchip e máscara.

Os participantes, percorrerão toda orla de Macapá, até a frente do Ministério Público e retornam, perfazendo um total de 5 km.

Fotos: Divulgação/OCB