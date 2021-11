Covid-19: casos começam a diminuir em Oiapoque

Estabilização veio após ações do Governo do Amapá para conter o vírus, como testagem em massa, vacinação e barreira sanitária no município a 590 km de Macapá.

O Governo do Estado afirmou nesta quarta-feira (17) que a situação de alta de casos de covid-19 no município de Oiapoque começou a estabilizar e a quantidade de resultados positivos apresentaram uma queda após ações pontuais intensificadas no município de região de fronteira, a 590 km de Macapá.

De acordo com a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), as ações de testagem em massa, intensificação da vacinação e barreiras sanitárias ajudaram a conter a disseminação do vírus na cidade, que faz fronteira com a Guiana Francesa.

O salto dos casos foi registrado na segunda quinzena do mês de setembro. A taxa de positividade, que é a quantidade de casos positivos a cada 100 pessoas testadas, passou dos 30% no dia 18 daquele mês, chegando no pico, em 9 de outubro com 97,27%.

Neste período, o município chegou a concentrar 77,95% dos registros de casos diários do Estado. Na última semana, de 7 a 13 de novembro, esse número caiu para 30,77% dos casos.

A quantidade absoluta de casos também diminuiu. O pico de registros se deu na semana de 3 a 9 de outubro, com 152 casos registrados. A última semana confirmou 68 casos da doença.

A intensificação da vacinação, que ocorreu em pontos estratégicos da cidade e em locais isolados, aplicou 1.240 doses de imunizantes Pfizer, AstraZeneca e Coronavac.

Além disso, no mesmo período, foram feitas testagem em massa da população, 1.113 testes antígeno foram realizados.

“Agimos com rapidez assim que tomamos conhecimento do aumento do número de casos em Oiapoque, intensificamos a vacinação dando apoio ao município e ainda realizamos busca ativa de casos fazendo testagem em massa da população”, frisou o superintendente da SVS no Amapá, Dorinaldo Malafaia.