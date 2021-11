Covid-19: Estado abre vacinação nas escolas para moradores do entorno

Ação acontece em Macapá e Santana e é aberta para toda comunidade escolar e também moradores do entorno.

Compartilhamentos

Um novo cronograma de vacinação contra a covid-19 e outras doenças foi iniciado nas escolas estaduais de Macapá e Santana. A ação de saúde, que inicialmente tinha como público-alvo a comunidade escolar, agora abrange moradores do entorno das instituições de ensino.

Este novo calendário segue até dia 29 de novembro. Com foco em jovens e adolescentes, além das pessoas que deixaram de tomar os imunizantes, o objetivo da ação é avançar na cobertura vacinal contra a covid-19 e doenças como Meningo ACWY, Influenza, HPV e Tríplice Viral.

Na primeira etapa da ação, que aconteceu entre os dias 22 e 25, foram aplicadas um total de 6.587 doses, sendo: 2.395 contra a Covid-19; 1.760 contra a influenza; 1.780 da Tríplice Viral; 248 da Meningo ACWY; e 793 da HPV.

A vacinação segue um cronograma dividido por escolas. Durante a etapa de mobilização, os pais ou responsáveis de alunos recebem um documento para autorizar a vacinação dos filhos. Professores e outros servidores das escolas também podem participar.

Para a comunidade que mora no entorno das escolas, precisar apresentar os seguintes documentos: RG ou outro oficial com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), comprovante de residência e carteira de vacina.

A iniciativa é executada pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e mobilizada pela Secretaria Estadual de Educação (Seed).