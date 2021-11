Covid-19: liberada 3ª dose a partir de 18 anos; Amapá prepara calendário

Estados e municípios começam a preparar o calendário desta nova etapa hoje.

Por RODRIGO ÍNDIO

O estado do Amapá já se organiza para uma nova etapa vacinal depois que Ministério da Saúde anunciou, na terça-feira (16), a antecipação da terceira dose da vacina contra covid-19 e a liberação do reforço para maiores de 18 anos. A informação é da Superintendência da Vigilância em Saúde (SVS) – órgão do Governo do Amapá.

De acordo com o superintendente da SVS, Dorinaldo Malafaia, o MS reduziu de 6 para 5 meses o intervalo para quem completou as duas doses e precisa se vacinar com a dose de reforço.

Além disso, a nova orientação é que todas as pessoas a partir de 18 anos, independentemente de qual vacina tomaram antes (AstraZeneca, CoronaVac ou Pfizer), precisarão tomar uma terceira dose de reforço.

“Agora, a partir de 18 anos, as pessoas têm direito a receber essa dose de reforço. É fundamental agora porque nós estamos observando uma mudança no cenário, principalmente na Europa e na Ásia. Então, países mais vacinados, menos casos de internações e óbitos. Portanto, esse esforço é fundamental”, explicou Malafaia.

O calendário de vacinação será divulgado brevemente pelo Estado e municípios. O cronograma deverá respeitar o intervalo do primeiro ciclo.

Até o momento, era recomendado que apenas idosos, profissionais da saúde e pessoas imunossuprimidas recebessem a dose extra.

“Esse calendário vacinal será ainda preparado pelos munícipios que serão responsáveis por estabelecer o início dessa 3ª dosagem e hoje à tarde, às 15h, estamos convidando os secretários de saúde e equipes de imunização para uma conversa virtual para fazer essa programação e o processo de atualização e reformulação das nossas metas de vacinação para todo estado do Amapá”, acrescentou Malafaia.

Ele destacou que já existem doses de vacinas armazenadas no estado e deverão chegar mais lotes para o reforço da imunização dos amapaenses. Segundo o superintendente, há vacinas suficientes para iniciar esse processo de 3ª dosagem.

Janssen

O MS também anunciou a segunda dose para a vacina da Janssen. A decisão se baseia nos resultados do estudo da Universidade de Oxford que concluíram que o esquema heterólogo (com imunizantes de laboratórios diferentes) aumenta a resposta imune.

Quem recebeu a dose única da Janssen agora deverá retornar após dois meses da aplicação para completar o esquema vacinal. A terceira dose será aplicada somente após cinco meses e deverá ser preferencialmente com uma vacina diferente.