CRM identifica mais um falso médico

Presidente do conselho, Eduardo Monteiro (foto), vai oficializar denúncia ainda nesta quarta-feira (10)

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Ainda não é oficial, mas o Conselho Regional de Medicina (CRM) investiga a atuação de mais um falso médico em Macapá. O Portal SelesNafes.Com apurou que o caso será comunicado ainda nesta quarta-feira (10) às autoridades competentes.

De acordo as primeiras informações, o suposto falso médico obteve uma decisão judicial para que o Conselho Regional de Medicina emita seu registro profissional.

Em julho, uma decisão semelhante também beneficiou um falso médico que chegou a ser preso em flagrante dentro do conselho, quando tentava receber seu documento.

O CRM deve comunicar ainda hoje o Ministério Público, Polícia Federal e Conselho Federal sobre o novo caso. O acusado é formado no exterior e não passou pela prova de Revalida, do governo federal. Ele deu entrada no pedido de registro no fim de outubro.

No entanto, ele não estaria atuando em Macapá. A suspeita é de que o falso médico tenha vindo de outro estado apenas por considerar que seria mais fácil obter o documento no Amapá.

O presidente do CRM, Eduardo Monteiro, deve se pronunciar publicamente sobre o assunto amanhã (11).