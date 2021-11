O apóstolo Paulo precisou escrever uma segunda carta aos crentes de Tessalônica

Bom dia! A primeira carta aos Tessalonicenses foi mal interpretada pelos crentes da época, e isso precisou ser ajustado com a segunda carta do apóstolo onde ele não atacou o erro deles. Sempre houve análises equivocadas das Escrituras. Devemos pedir ao Senhor que coloque nosso coração em ordem, pois o Espírito Santo é manso e suave. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Tenha ótima terça-feira (2).