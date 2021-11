Defesa de vereador nega desacato e diz que houve excessos

POLÊMICA NO SUL DO AMAPÁ

Advogada do vereador Simpson diz que o parlamentar foi preso ilegalmente e agredido

Por SELES NAFES

A advogada Jucielly Sanches, que cuida da defesa do vereador Wanderson Vieira, conhecido em Vitória do Jari como Simpson, pediu nesta quarta-feira (3) que o Ministério Público do Estado apure supostos excessos na abordagem que levou à prisão do parlamentar, no último fim de semana. Ela está em Macapá também solicitando que as corregedorias das polícias Militar e Civil abram procedimentos disciplinares.

Na madrugada de domingo (31), o vereador foi preso em um bar de Vitória do Jari, no Sul do Amapá, acusado de desobediência e desacato. De acordo com a ocorrência, ele se recusou a deixar o bar, que estaria extrapolando o horário de funcionamento, e teria desacatado a guarnição, postura que teria sido repetida na delegacia de polícia. O vereador foi solto durante a audiência de custódia, mas vai responder a inquérito por desacato e desobediência.

A advogada Jucielly Sanches disse que o vereador não estava mais consumindo bebida alcoólica quando a guarnição da PM chegou, e que o parlamentar estava apenas conversando com a proprietária do estabelecimento.

“Ela estava perguntando que poderia ser feito, politicamente, para que a Câmara de Vereadores mudasse aquela situação de fechar os bares. Vereador é vereador o tempo todo. Além disso, a cerveja que estava no local já tinha sido usada. Ele não estava mais consumindo”, garantiu a advogada.

De acordo com Jucielly Sanches, o vereador teria perguntado aos policiais se estava correto ele ser preso por desobediência, e como resposta foi algemado e lesionado junto com a namorada. Os dois foram conduzidos até a delegacia de polícia, sob os olhares de várias testemunhas, onde ela admitiu que o parlamentar se exaltou.

“Ele se exaltou com razão porque estava sendo lesionado e foi humilhado em praça pública. Foi algemado e jogaram ele no chão. A namorada dele pediu que não fizessem aquilo e ela também está toda machucada. Estamos pedindo que os excessos sejam apurados”, concluiu.