Detento do semiaberto é encontrado morto com braço quebrado e 6 tiros

Ele foi assassinado na área conhecida como Boeirinho, no Bairro São Lázaro, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem que cumpria prisão no regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas foi morto por dois atiradores, na tarde desta segunda-feira (22), no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Jodimilson Guimarães Pinheiro, de 23 anos, foi encontrado caído, já sem sinais vitais, numa área de pontes localizada nas proximidades do Boeirinho. Ele estava com um braço quebrado e 6 perfurações pelo corpo, conforme informou o perito Odair Monteiro.

A delegacia de homicídios já deu início às investigações. Para o delegado Dante Ferreira, a execução foi motivada por acerto de contas, mas a autoria do crime ainda é desconhecida.

No local, moradores ficaram temerosos em contribuir com o trabalho das policiais Civil e Militar, disseram apenas que o detento ainda tentou fugir dos atiradores, mas, durante a perseguição, caiu da ponte e foi baleado. Um carro preto teria dado fuga aos bandidos.

A Polícia Civil também apurou que Jodimilson morava na comunidade “Esconderijo do Altíssimo”, na BR-210, e que ele era estranho na região onde foi morto.

A Delegacia de Homicídios prossegue em buscas de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na elucidação do caso.

“Provavelmente foram disparos de pistola ponto quarenta, coletamos uma cápsula. Ele não era morador daqui. Não sabemos o que ele fazia por aqui. Alguém tirou o corpo dele de dentro do lago e colocou em cima da ponte, isso prejudicou o trabalho da perícia e as investigações. Pela forma como foi perseguido e executado, pelo calibre a arma, possivelmente foi um crime relacionado com os antecedentes da vítima em relação ao tráfico de drogas”, comentou o delegado.