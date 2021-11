Detran vai emitir notificações de multas de março a dezembro de 2020

Segundo Departamento de Trânsito do Amapá, infrações desse período não haviam sido emitidas devido à pandemia de covid-19.

Compartilhamentos

Notificações de infrações de trânsito cometidas entre março e dezembro de 2020 começarão a ser enviadas aos condutores e proprietários de veículos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP), a partir de 16 de novembro de 2021.

Segundo o órgão, emissões foram interrompidas devido à pandemia de covid-19, mas a resolução 240/2021 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), determinou a retomada dos processos de infrações que já estavam em andamento, e que permaneceram em trâmite, durante o período mais crítico da pandemia.

As notificações serão enviadas pelos correios para a casa do proprietário do veículo.