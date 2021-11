“Dobrei meu joelho e agradeci a Deus pela minha vida”, diz PM atacado a tiros por traficante

Caso ocorreu na Baixada Pará, que fica entre os Bairros Cidade Nova e Pacoval, em Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um policial militar do 6º Batalhão foi atacado a tiros na noite desta segunda-feira (22), durante abordagem um carro suspeito, na Baixada Pará, que fica entre os Bairros Cidade Nova e Pacoval, em Macapá.

Três dos quatro policiais da guarnição faziam patrulhamento dentro de áreas de ponte do local. Como é de praxe, o motorista da equipe, que era o cabo Adelson, ficou na contenção do local, próximo à viatura.

Em determinado momento, ele percebeu a aproximação de um automóvel branco, modelo Siena, que parou a poucos metros da viatura.

O policial logo identificou que se tratava de um carro usado como transporte de aplicativo. Mesmo assim, mandou que o motorista abaixasse os vidros e ligasse as luzes internas. O condutor do carro obedeceu.

Entretanto, os dois passageiros que estavam no banco de trás não obedeceram. Com nova ordem para descer do automóvel, um dos passageiros saiu por uma porta do lado oposto ao que o cabo Adelson estava. O outro, no entanto, recusou-se a sair.

Quando o policial se aproximou e abriu a porta do carro, o passageiro suspeito rapidamente sacou um revólver da cintura, começou a disparar e foi saindo de dentro do carro.

Um dos disparos acertou o colete do cabo Adelson. Outro, atravessou a calça da farda e atingiu a perna esquerda, de raspão. Ainda assim, o policial, que já estava com a arma em punho, reagiu a certou o suspeito. Ele atirou mesmo caído, após ser derrubado pelo tiro que acertou o colete.

Em seguida, os policiais que faziam patrulhamento a pé dentro das passarelas, chegaram. No chão, o suspeito ainda chegou a apontar o revólver para os militares novamente, mas, desta vez, foi neutralizado.

O Samu confirmou o óbito. A Polícia Científica fez a perícia na cena do confronto e a remoção do corpo do suspeito, que foi identificado como Dinaelson Barbosa da Silva, de 25 anos, macapaense, que usava tornozeleira eletrônica. Estava no regime domiciliar por crime de tráfico de drogas.

“De imediato, eu dobrei meu joelho e agradeci a Deus pela minha vida. Nasci de novo”, resumiu ao Portal SelesNafes.com o cabo Adelson.

Apresentado no Ciosp do Pacoval, o motorista de aplicativo, Amy Ruan do Amaral Santos, de 29 anos, foi autuado por associação criminosa. Ele já reponde pelos crimes de roubo e infanticídio simples.

“Ele ajudava a recolher dinheiros de drogas, ele dirigia para esses traficantes, os transportava”, informou o delegado Vinícius Nunes.

O terceiro suspeito, que também era passageiro do carro, fugiu durante o tiroteio.