Dois morrem em tiroteio com a PM; um deles seria “contador” da facção

A perseguição findou na Rua Beira-mar, já no Bairro Pantanal, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Dois suspeitos morreram em troca de tiros com a Polícia Militar do Amapá no início da tarde desta terça-feira (16). Até agora apenas um deles foi identificado.

De acordo com informações preliminares da PM, por volta de 13h, um equipe do 6º Batalhão patrulhava o Bairro Pacoval quando avistou dois homens em uma moto. Os militares passaram a acompanhá-los.

Ao perceber a aproximação da polícia, os suspeitos aceleraram o veículo, dando início a uma perseguição policial pelas ruas do bairro.

Durante a perseguição, a viatura acabou atingindo uma pessoa inocente, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Emergência do Centro de Macapá.

A perseguição findou na Rua Beira-mar, já no Bairro Pantanal, na zona norte de Macapá, quando a viatura alcançou o suspeito.

Houve troca de tiros e um deles foi atingido pelos militares. Ele foi identificado como Dimar Ramos da Gama, o Zen, de 34 anos, que é apontado em levantamentos da PM como “caixa” de uma organização criminosa. O comparsa fugiu trocando tiros e conseguiu se refugiar em uma área de mata.

Como durante a perseguição, o reforço já havia sido acionado, logo em seguida à troca de tiros chegou ao local uma equipe de motos do Bope, o Grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro).

Enquanto o local do confronto era preservado pelos policiais do 6º Batalhão, após a confirmação do óbito de Zen, os militares do Bope fizeram incursões nas redondezas e encontraram o segundo suspeito. Houve nova troca de tiros e o bandido também morreu no local.

Com Zen, a polícia apreendeu uma pistola e drogas, e, na casa onde ele pretendia entrar, eletroeletrônicos de procedência desconhecida e um caderno com anotações das finanças da facção, de entrada e saída de dinheiro e drogas, de contribuições de membros e outros números.

Sobre a morte do segundo suspeito, o Bope ainda irá se pronunciar. Ambos corpos foram removidos para a sede da Polícia Científica.

As armas, drogas, os aparelhos eletrônicos e a moto, que continha sinais de adulteração, foram todos apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.