Dupla em moto roubada morre ao trocar tiros com o Bope

Por OLHO DE BOTO

Dois assaltantes morreram na noite desta quinta-feira (4), em confronto com militares da Rondas Ostensivas Táticas Motorizada (Rotam) do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Amapá.

O caso aconteceu na Rodovia do Curiaú, no Bairro Jardim Felicidade 2, zona norte de Macapá. Segundo a PM, a dupla trafegava numa motocicleta que havia sido roubada horas antes, por volta de 15h, no Bairro Novo Horizonte.

A vítima foi abordada sob a mira de uma arma de fogo quando estacionava o veículo na frente de uma autoescola. A ação criminosa foi gravada por câmeras de segurança do estabelecimento.

O ladrão que aparece no vídeo foi reconhecido como um dos que morreram na troca de tiros. Além disso, ele e o comparsa teriam sido apontados como autores de um roubo a uma panificadora, ocorrido no fim da tarde.

A placa do veículo e a características dos ladrões foram repassadas às equipes de radiopatrulha.

“Todas as equipes de plantão tinham conhecimento que essa moto havia sido roubada, então, todos estavam em alerta. Nossa equipe avistou a moto durante patrulhamento e quando tentou abordar foi respondida com tiros”, explicou o capitão Jonas Santos, do Bope.

Por volta das 19h, a moto foi localizada. A polícia informou que tentou abordar os suspeitos, mas foi surpreendida com disparos de armas de fogo e fuga em alta velocidade. Durante a fuga, eles perderam o controle da moto e caíram no asfalto. Mas, mesmo assim, continuaram a disparar. Houve troca de tiros e a dupla acabou morrendo antes da chegada do socorro médico.

Com os suspeitos, foram encontrados dois revólveres, de calibres 38 e 32. Eles foram identificados como Wanderson Ferreira Trindade, o “Índio”, e João Vítor Ferreira Trindade. Eles seriam moradores do conjunto Macapaba, onde eram conhecidos pela prática de roubos e por exibir armas de fogo.