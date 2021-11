Em mutirão, HE faz mais de 100 cirurgias ortopédicas

De acordo com o Governo do Amapá, ação diminuiu o tempo de espera da fila para este tipo de cirurgia, além de liberar leitos de internação.

Um mutirão ocorrido de entre os dias 20 e 28 de outubro, no Hospital de Emergência (HE) do Centro de Macapá, reduziu em 112 cirurgias ortopédicas a demanda na fila da rede pública, divulgou nesta quarta-feira (3) o Governo do Amapá.

Segundo o Estado, uma força-tarefa de cirurgiões, anestesistas e enfermeiros foi montada. A logística adotada pela unidade garantiu o fornecimento de rouparia hospitalar e reforço de medicamentos, além de órteses e próteses.

O diretor do HE, Denis Pinheiro, explicou que em média são realizadas 80 cirurgias ortopédicas por semana. Ele destacou, ainda, que todos os dias o hospital recebe entre 8 e 12 pacientes ortopédicos vítimas de acidentes domésticos e automobilísticos.

“Com o retorno gradual das atividades não essenciais temos percebido um aumento da nossa demanda de procedimentos ortopédicos, já que as pessoas estão saindo mais de casa, o que gerou essa demanda reprimida de pacientes aguardando pelas cirurgias ortopédicas. Nosso objetivo é realizar esses mutirões de forma periódica para permitir uma maior rotatividade dos leitos do HE”, disse.

Além dos procedimentos de urgência, o HE realiza os eletivos ortopédicos de membros superiores – ombro, braço, punho, e estabilização de fraturas. Já no Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCal) acontecem as cirurgias eletivas de membros inferiores, joelho, fêmur, tíbia e tornozelo.