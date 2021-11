Em Pedra Branca, prefeitura quer realizar 1 mil exames de PSA

Meta foi traçada para o Novembro Azul, mês de prevenção câncer de próstata

A Prefeitura de Pedra Branca do Amapari, cidade a 180 km de Macapá, espera realizar 1 mil exames de PSA até o fim do Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. No último fim de semana, houve mutirão de atendimentos para o público masculino.

O grande dia de mobilização foi no sábado (13) com a realização de consultas em urologia. No Centro de Covid-19, na sede do município, onde se concentraram os trabalhos, 52 pacientes foram atendidos. Eles estavam na fila de espera havia mais de seis meses.

O câncer de próstata é o tipo mais comum da doença entre os homens. Pesquisas apontam que um em cada 9 terá diagnóstico positivo. Em homens com mais de 65 anos, esse número chega a seis para cada 10 pacientes.

A meta agora é chegar aos 1 mil exames para homens a partir dos 40 anos. O PSA (exame de sangue) pode diagnosticar, precocemente, casos de câncer de próstata e outras doenças, como hiperplasia prostática benigna e prostatite.

“É de suma importância que os homens cultivem o hábito de procurar o médico no tempo certo, pois o diagnóstico precoce diminui os riscos de mortalidade”, explicou o urologista Lecildo Lira Batista, que fez os atendimentos.

Durante o restante do mês, as unidades básicas estarão realizando ações educativas. Esse trabalho será conduzido por profissionais da Estratégia Saúde da Família, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Saúde Bucal.