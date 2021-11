Empresário suspeito de encomendar a morte do sócio é preso

Acusado foi preso nesta terça-feira pela Polícia Civil do Amapá no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Um empresário suspeito de ter planejado e encomendado a morte de seu sócio foi preso pela Polícia Civil do Amapá, nesta terça feira, 23, em seu empreendimento, no Bairro Provedor II, do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Ele teve a prisão temporária decretada. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia.

A investigação é da Delegacia de Homicídios (Decipe). Segundo a polícia, o suspeito preso teria contratado dois pistoleiros para executar o “serviço”. O crime

De acordo com o delegado Wellington Ferraz, que está à frente do caso, a prisão foi resultado das investigações a respeito do crime ocorrido no mês de junho desse ano. A vítima foi um homem de 27 anos de idade, assassinado com 12 disparos tiros em um ramal da BR-210, a 25 km de Macapá.

“Durante as investigações, descobrimos que o empresário investigado não queria honrar financeiramente o compromisso social estabelecido com seu sócio, além de ter descoberto que sua companheira estava mantendo uma relação com a vítima. O empresário investigado pagou a quantia de R$ 5 mil pelo crime”, afirmou o delegado.

À época em que o corpo foi encontrado, chamou a atenção da investigação, um dos disparos terem sido feito em um dos olhos da vítima. Isto levantou a suspeita de que o crime poderia ser passional, pois um tiro no olho é enfaticamente um recado a um “fura olho” – expressão popularmente usada para designar um amante.

Além da prisão, as cumpriram dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito em Macapá e Santana.

“O empresário preso é investigado por homicídio qualificado mediante paga promessa de recompensa, emboscada e por associação criminosa”, explicou o delegado Ferraz.

Ele foi interrogado e encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).