Enrico Di Miceli homenageia Gilberto Gil em música com clipe de animação

Bonito, singelo e tocante. Estes são alguns dos adjetivos que podemos falar do novo trabalho do cantor e compositor Enrico Di Miceli que, aos 30 anos de carreira, lança voo solo e inicia uma nova etapa como se fora um jovem romântico que acaba de ganhar seu primeiro violão.

O clipe de “Todo Música” é também uma excursão no mundo do audiovisual, uma nova experiência que Enrico diz tê-lo levado à euforia.

O Portal SelesNafes.com bateu um papo com o artista, que contou um pouco mais sobre essa nova experiência. Assista o clipe e acompanhe a entrevista.

Enrico, por que uma animação e qual a conexão entre clipe e música? Qual teu sentimento com o resultado?

Porque gostaria de experimentar um novo público alvo, a galera que curte o audiovisual de animação, fugindo da forma tradicional dos vídeo-clipes, onde o foco principal é a promoção da imagem do artista. Já no caso do clipe de animação abre-se um leque de oportunidade da produção contar uma história, onde a música é a trilha desse filme. E a história do clipe todo música é isso: o menino que se encanta desde cedo pela música, por suas referências, vivências, paixões, fascínio pelo instrumento, certeza de querer ser artista, e a pessoa a quem a gente se refere é o Gilberto Gil. Mas também, por outro lado, eu nunca fiquei muito à vontade diante das câmeras.

A conexão entre clipe e a música é uma tendência mundial, é o lúdico ali na sua frente, ver e ouvir dá muito mais sentido ao que se está escutando.

Quanto ao meu sentimento, foi imediatamente de euforia, contemplação pelo excelente trabalho de animação feita por profissionais que atuam no Amapá, uma equipe de criação altamente competente formada por Bianca Liane, no roteiro, direção de arte e ilustração; Giorgio Moura, direção de fotografia e Nichola Batista, como editor, que deram vida aos personagens que passeiam na história de Todo Música sob a coordenação da idealizadora desse projeto, Clicia Vieira Di Miceli e da Duas Telas Produções, responsável pela produção executiva. Não poderia ser melhor. O enredo contado pelas imagens me fez sentir nelas e eu também vi o Gilberto Gil, o cara que é ‘todo música’.

Ontem foi o dia do músico. Antes desse lançamento, lembro-me do teu “louvado seja o cantor”, que entoa a obra do compositor. A metalinguística, esse falar em tuas canções sobre música e cancioneiros é uma constante?

O texto que você se refere é do meu primeiro CD gravado pelo projeto Pixinguinha de Editoração em 2009, chamado Amazônica Elegância, em parceria com o poeta, letrista, cantor e compositor Joãozinho Gomes, meu grande amigo, irmão e parceiro. Então, eu digo que a metalinguística (gramática convencional) utilizada em diversos campos também se faz presente nos textos musicais nem sempre é uma constante.

Se formos analisar o todo música, além da metalinguística, temos aliteração regadas de imagens poéticas, metáforas, linguagem de corruptela e isso de fato é uma constante pela sua genialidade, vivência pessoal e de leitura. Também, pelo fato de fazer da sua arte de escrever um ofício diário de criação.

O “Todo música” é parte de um projeto maior?

O projeto maior é a homenagem a esse genial artista brasileiro que o defino como “Todo Música” e que gosto muito e faz parte da minha formação musical.

​Através do Todo Música eu me lanço na carreira solo e mostro o meu lado melodista que sou, transitando por diversos gêneros da música pelas influências que tive ao longo desses 30 anos de carreira na busca incessante por uma identidade própria.

Aproveitando tudo isso para se adequar a esse novo mercado de consumo da música – as plataformas digitais e vídeos clipes que pôde ser trabalhado por termos sido contemplados pelo Edital 003- 2020 SECULT -“Seu Portuga”- Lei Aldir Blanc instituído pela Secretaria de Estado da Cultura (SECULT).