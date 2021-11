Equatorial amplia tarifa social, doa geladeiras, mas pede prazo para melhorar serviço

Empresa diz que incluirá, imediatamente, mais 12 mil famílias no projeto que oferece um redução de até 65% na conta de energia.

Por RODRIGO ÍNDIO

O grupo Equatorial, que assumiu o comando da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), realizou coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (24), para anunciar seu plano inicial e investimentos no setor energético do Estado. De acordo com o novo presidente da CEA Equatorial Energia, Augusto Dantas, a primeira novidade é com relação ao programa Tarifa Social de Energia Elétrica. A empresa, junto com o Governo do Amapá, fez cruzamento de dados e serão incluídas, imediatamente, mais 12 mil famílias no projeto que oferece um desconto de até 65% na conta de energia.

“Vamos passar de 18 [mil] para 30 mil, porém, vamos procurar as prefeituras, os municípios, as secretarias de assistência social para continuar avançando. A gente espera chegar até o final do ano que vem a pelo menos 55 mil famílias recebendo o benefício da tarifa social”, disse Dantas.

O benefício pode ser solicitado no estado por famílias que têm o Número de Inscrição Social (NIS), pelo telefone 116, ou em uma das agências da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA).

O presidente destacou ainda que o Grupo Equatorial traz para o estado do Amapá 1 mil geladeiras novas para fazer parte de um programa de substituição dos eletrodomésticos ineficientes que consomem bastante energia. Os equipamentos serão doados às famílias de baixa renda.

“Vamos agora sentar com os órgãos competentes para poder escolher os bairros, verificar a melhor forma para que essas 1 mil geladeiras cheguem o mais rápido possível para estas famílias. A gente quer fazer essa entrega ainda no mês de dezembro 2021”, acrescentou o presidente.

Cobranças

O grupo Equatorial disse que trabalha na política de cobrança buscando a conciliação. Inclusive, já está sendo preparado um feirão de conciliação para a população inadimplente procurar a empresa ou os canais de atendimento.

Os demais processos, como o reaviso, pagamento e o corte, seguirão normalmente com o que determina a resolução. Os consumidores poderão escolher a data de pagamento das faturas.

Os donos da concessão falaram que vão fiscalizar rigorosamente ligações clandestinas e reformular o sistema nas áreas de ressaca ou onde existirem os famosos ‘gatos’.

Reparos na distribuição

Junto com a empresa, chegou um carregamento de transformadores de distribuição e esta semana chega outro. A empresa reforçou que precisa de tempo gradativo para que as mudanças sejam realizadas.

A ideia é trabalhar ainda com o sensoriamento da rede e automação das subestações, permitindo que, na hora da falta de energia, uma equipe de campo seja direcionada para resolver o problema imediatamente, sem precisar ser avisada pela população.

Investimento

O investimento nos próximos três anos é de R$ 1 bilhão. Inicialmente, 4 transformadores serão destinados para Subestações de Laranjal do Jari, Ferreira Gomes, Porto Grande e Santa Rita (Macapá), além de resgatar e duplicar a capacidade da linha de Serra do Navio.

“Temos previsão de pelo menos 10 mil ligações nas áreas rurais, regularização de bairros das áreas urbanas. Vamos iniciar a substituição dos medidores queimados e quebrados, para que todo mundo realmente pague por aquilo que está consumindo”, garantiu Augusto Dantas.

A CEA tem sedes em todos os municípios, conta com 17 Subestações que devem ser todas fortalecidas.