Esposa mata policial com facada no pescoço

Crime ocorreu no Residencial Vitória Regia, no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um policial penal foi morto pela própria esposa com uma facada no pescoço na manhã desta sexta-feira (12), no Residencial Vitória Regia, no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

José Elder Ferreira Gonçalves, de 44 anos, morreu na hora. O motivo do homicídio seria uma briga conjugal.

Segundo a Polícia Civil, o casal estaria em processo de separação. Maria Darcy Farias Moraes Gonçalves, de 44 anos, foi presa em flagrante no local do crime por militares do 2° Batalhão da Polícia Militar.

Ela foi levada para a Delegacia de Homicídios, no Conjunto Macapaba, para prestar esclarecimentos. A arma utilizada no crime foi apreendida.

O casal tinha 4 filhos, sendo que um deles, de 14 anos, foi testemunha ocular do homicídio. Os detalhes da dinâmica de como tudo ocorreu ainda estão sendo apurados pela investigação.

A PM informou que quando a guarnição chegou ao local, Maria Darcy estava sentada em um sofá. Uma vizinha informou aos policiais que tentou socorrer Elder e estancar o sangue com as mãos, mas a esposa não permitiu.

Ainda segunda PM, policiais penais afirmaram que Maria Darcy teria falado em um relacionamento extraconjugal de dois anos de Elder com uma colega de trabalho, o que teria motivado a crise entre o casal.

Na porta da delegacia, o irmão da acusada disse ao portal SelesNafes.com que já tinha alertado a ela muitas vezes para pôr um fim no relacionamento.

“É uma pena. Eu avisei”, lamentou o cunhado da vítima.