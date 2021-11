“Esse aparelho é muito importante pra nós”, diz mãe de criança com anemia falciforme

Aparelho será adquirido com emenda parlamentar no valor R$ 500 mil, do senador pelo Amapá, Randolfe Rodrigues.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Hoje foi um dia importante para pessoas com anemia falciforme e seus familiares no Estado do Amapá.

Após dois anos e sete meses sem poderem realizar o “USG Transcraniano Doppler”, exame preventivo, o anúncio da aquisição do moderno aparelho de ultrassonografia que realiza o procedimento, foi formalizado para as famílias.

O anúncio foi feito no Hemoap, na região central de Macapá, pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede).

Suzana Ramos, de 32 anos, descobriu que o filho tinha a doença quando ele tinha apenas seis meses. Hoje, com nove anos, mãe e filho já tiveram que sair do Estado por conta da doença, inclusive para fazer este exame, quatro vezes, todos via Tratamento Fora de Domicílio, o TFD.

Ela contou que a falciforme faz o menino sentir muitas dores, o impede de jogar bola e tomar banho de rio, por exemplo. Também o prejudica a aprendizagem escolar, embora o menino seja inteligente e caminhe normalmente – o necessário para seguir com a mãe em busca de tratamento.

A anemia falciforme é uma doença rara, hereditária, que não tem cura. Seu tratamento requer transfusões de sangue, ação medicamentosa e, em alguns poucos casos, quando o doador é 100% compatível, podem acontecer transplantes de medula óssea. Por toda essa situação delicada, Suzana comemorou.

“Esse aparelho é muito importante pra nós, porque ele detecta se corre o risco de ter um acidente vascular ou não, é muito importante. E não vamos ter que nos deslocar até Fortaleza [no estado do Ceará], que é onde tem hospital capacitado para fazer”, aliviou-se a mãe.

A vice-presidente da Associação das Pessoas com Doença Falciforme no Amapá, Lindaci Viana, explicou que todos os pacientes estavam sem esse exame no Estado. Primeiro, porque ele não existe em nenhuma rede. Segundo, porque a pactuação entre Estado e um hospital de Fortaleza (CE), está cortada há 2 anos e 7 meses.

“O ganho é imenso porque nossos pacientes vão ser beneficiados, evitando que esses pacientes tenham que sair, via TFD, do Amapá para realizar em outro Estado. Hoje, não se faz no público, nem no privado”, declarou Lindaci.

Emenda

O aparelho será adquirido através de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues no valor R$ 500 mil.

Segundo a assessoria técnica do senador, a emenda deverá estar disponível para a execução da aquisição do aparelho “Doppler”, pelo Estado do Amapá, via Hemoap, no final do primeiro semestre de 2022. O parlamentar comentou sobre a importância da emenda de aquisição.

“Esse aparelho não existia no Estado. Primeiro, o governo tinha que alugar e ficava mais caro e o serviço não era prestado. Os parentes e as pessoas que têm a doença falciforme se mobilizaram, pressionaram o governo e de imediato nós já alocamos para o orçamento da União, para o ano que vem: meio milhão de reais para comprar o equipamento de ultrassom Doppler, que será o equipamento para realizar estes exames indispensável para atender esses pacientes”, finalizou o senador.