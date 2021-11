Essence: Casa de Shows inaugura com MC Mirela

Super boate também receberá eventos sociais

No próximo dia 11 de dezembro, Santana vai ganhar uma das maiores casas de shows do Amapá, e a principal da cidade, a Essence. Os responsáveis pelo empreendimento estão investindo alto no novo espaço, que será aberto com show da cantora MC Mirela, funkeira e ex-participante do reality A Fazenda, da TV Record.

A boate fica na Avenida Adálvaro Cavalcante, 745, Bairro Central de Santana, próximo ao Banco da Amazônia.

“Não existe outra casa com o mesmo nível e porte”, resume o administrador do local, Hudson Borges.

A Essence terá capacidade para receber até 1.000 pessoas de forma confortável no salão principal e em seus camarotes. A climatização fica por conta de um conjunto de centrais de ar-condicionado que juntas somam 360.000 BTUs.

Além de bar, cozinha, camarotes, banheiros confortáveis e modernos, a Essence terá uma super-estrutura de iluminação e som com palco fixo para receber os melhores shows nacionais, regionais e eventos sociais do Estado.

“Estamos preparados para um público mais crítico, que terá qualidade e conforto. Não será só uma boate. Teremos um espaço multiuso para casamentos, aniversários e outros acontecimentos da sociedade. Serão dois shows por mês, um nacional e um local”, adianta Borges.

Trabalho e réveillon

Mais do que entretenimento social e ponto de cultura, a Essence também vai gerar trabalho para os mais diversos profissionais de Santana, como garçons, seguranças, cozinheiras, técnicos de som, iluminação, artistas, entre outros.

Outro detalhe que não foi esquecido: a segurança, com saídas de emergência e equipe treinada.

O show de inauguração do dia 11 de dezembro com a MC Mirela ainda terá os locais e contatos para compra de ingressos anunciados.

A Essence planeja no fim do ano a realização de um grande espetáculo de réveillon com atrações que ainda serão em definidas.

Inauguração da boate Essence

Local: Avenida Adálvaro Cavalcante, 745, Bairro Central de Santana.