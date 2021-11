Estado confirma Encontro dos Tambores presencial, veja programação

Ponto alto da festa ocorre no dia 20, próximo sábado, na sede da União dos Negros do Amapá (UNA), região central de Macapá.

O Governo do Amapá confirmou, nesta terça-feira (16), que o tradicional o Encontro dos Tambores está volta de forma presencial em 2021. Ano passado, a festividade foi apenas transmitida pela internet, devido à pandemia de covid-19.

E a programação, que será toda desenvolvida no Centro de Cultura Negra (CCN), no Bairro Laguinho, região central de Macapá, já inicia nesta quarta-feira (17), com apresentação de grupos de matriz africana, umbanda e candomblé.

No dia seguinte, quinta-feira (19), é a vez da escolha da Mais Bela Negra e Mais Belo Negro, além da Beleza Diversidade, uma novidade da edição deste ano.

Esta será a 26ª edição, que traz como tema “Ancestralidade e Resistência”. A programação prossegue segue até 2 de dezembro, Dia Estadual do Samba.

Serão realizadas diversas atividades, como rodas de tambores afro-religiosos, rodas de capoeira, palestras, Hip-Hop, shows musicais, desfiles, artesanatos, exposições, gastronomia afro, marabaixo, zimba, sairé, batuque e outros ritmos que marcam a identidade afro amapaense.

O evento, parte das comemorações do Mês da Consciência Negra, é realizado pela União dos Negros do Amapá (UNA) e com apoio do Governo do Estado, através das secretarias estaduais de Cultura (Secult) e de Políticas para Afrodescendentes (Seafro).

O Estado entra com a estrutura de palco, som e iluminação, além, do pagamento dos cachês artísticos das apresentações, com os grupos e atrações devidamente credenciadas através do Edital 001/2021-Secult – são 35 grupos de marabaixo, dez de matriz africana, dez de capoeira, sete de artes visuais, quatro atrações regionais e oito grupos de samba.

Ponto alto

No dia 20 (sábado), Dia Nacional da Consciência Negra, acontece a tradicional Missa dos Quilombos, considerado o ponto alto do Encontro dos Tambores. O momento mistura ritos religiosos “convencionais” com rituais que relembram as raízes africanas.

Após a missa, haverá apresentação especial de grupos tradicionais de marabaixo e batuque em homenagem póstuma às personalidades negras, com o tema “Mestras e mestres da cultura: Uma história de vida em versos e toques”.

Do dia 21 ao dia 24, as comunidades comandam o show no palco. No dia 25, será comemorado o aniversário da União dos Negros do Amapá, a UNA, com a realização do 1º Festival Gastronômico Afro Amapaense Tradicional, fechando com o show da banda Afro Brasil.

A programação encerra no dia 2 de dezembro, quando uma grande reunião de bambas marca as comemorações do Dia Estadual do Samba. Uma das maiores tradições do Amapá, o Encontro dos Tambores teve sua primeira edição no ano de 1995, na comunidade do Curiaú.

Programação completa

17/11 (quarta-feira):

19h – Programação Afro-religiosa “Especial Tambores de Umbanda”;

18/11(quinta-feira):

19h – Programação Afro-religiosa “Especial Tambores do Candomblé;

19/11 (sexta-feira):

18h – Desfile de moda Afro Infantil;

19h – Concurso Mais Bela Negra, Mais Belo Negro e Beleza Diversidade;

21h – Grupo Kazumba Akele (Poesia);

23h – Show com Mayara Braga;

20/11 (sábado): Dia da Consciência Negra

17h – Hip Hop Neilton e Mc Leléo;

19h – Rufar dos Tambores;

19h30min – Missa dos Quilombos;

Após a missa – Apresentação de grupos tradicionais de marabaixo e batuque em homenagem póstuma às personalidades negras – “Mestras e mestres da cultura: Uma história de vida em versos e toques”

21h30min – Filhos do Criaú;

22h – Berço do Marabaixo e Herdeiros da Tradição;

22h:30min – Marabaixo Raimundo Ladislau, Marabaixo do Laguinho e Ancestrais;

23h – Mojap e Glorioso São José;

21/11 (domingo) – Apresentação das comunidades

20h – Filhos de São Tomé;

20h20 – Batuque de São Pedro dos Bois;

20h40 – Zimba do Cunani;

21h – Raízes de Mazagão Velho;

21h20 – Azebic – Associação Zeca e Bibi Costa;

21h40 – Foliões de São Benedito de Mazagão;

22h – Santa Luzia do Maruanum;

22/11 (segunda-feira) Apresentação das comunidades

20h – União Folclórica de Campina Grande;

20h20 – Herdeiros do Marabaixo;

20h40 – São José do Mata Fome;

21h – Santo Antônio do Matapi;

21h20 – UFIL – União Folclórica do Igarapé do Lago;

21h40 – Marabaixo Tia Sinhá;

22h – Associação Cultural São Tomé de Mazagão;

22h20 – Grupo Manoel Felipe;

23/11 (terça-feira) Apresentação das comunidades

20h – Raízes do Marabatuque – Ilha Redonda;

20h20 – Dica Lemos – Areal do Matapi;

20h40 – Geração Torrão do Matapi;

21h – Raízes do Bolão;

21h20 – Grupo Cultural Ajudante;

21h40 – Grupo Malocão do Pedrão;

22h – São João do Matapi;

22h20 – Raízes da Favela;

24/11 (quarta-feira) Apresentação das comunidades

20h – Marabaixo do Artur Sacaca;

20h20 – UDNSC;

20h40 – Marabaixo da Gungá;

21h – União Folclórica de Ilha Redonda;

21h20 – Marabaixo do Ambé;

21h40 – São Sebastião do Igarapé do Lago;

22h – Irmandade São José da Pedreira;

22h20 – Movimento Estrela do Renascer;

23h – Reggae;

25/11 (quinta-feira) Aniversário da UNA

15h às 18h – Rodas de Capoeira;

18h às 19h – Cerimônia de Aniversário da UNA e o 1º Festival Gastronômico Afro Amapaense Tradicional;

19h -Marabaixo Os Guardiões;

19h20 – Bloco Kulembé;

19h40 – Grupo Bumba Meu Boi Cavaleiro de São Jorge;

20h – Universidade de Samba Boêmios do Laguinho;

21h – Show Cultural Banda Afro Brasil;

02/12 (quinta-feira) – Dia nacional e estadual do samba

18h – Samba de Terreiro;

19h – Samba de Jorge;

20h – Pagode do Maradona;

21h – Cafú Rotasamba;

22h – Trio Bom Ki Só;

23h – Pagode dos Moreiras;

0h – Grupo Sambarte.