Estado dobra combustível para geradores de 148 comunidades do Amapá

Um novo contrato anual de mais de R$ 17 milhões foi firmado. Anúncio foi feito pelo governador Waldez Góes em reunião com representantes das comunidades.

As 148 comunidade atendidas pelo programa estadual Luz para Viver Melhor terão a cota mensal de combustível para geração de energia elétrica dobrada.

O aumento de 100% foi anunciado pelo governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), na quarta-feira (10), em em reunião com representantes das localidades.

A medida passa a valer a partir do mês de dezembro com um novo contrato anual de mais de R$17 milhões, recursos do tesouro estadual.

Na reunião, Góes assegurou que a estratégia principal é interligar as comunidades ao Sistema de Energia 24 horas e que terão avanços nesse processo até fim do ano, em especial, para a região do Maracá – território do município de Amapá, localizado no norte do estado.

Com a medida, a comunidade Conceição do Muriacá, localizada em Mazagão, por exemplo, passará receber 720 litros de combustível por mês. Para a representante da comunidade, Videira da Trindade, suporte representa qualidade de vida.

“As nossas comunidades que ficam a margem do município de Mazagão também merecem mais qualidade de vida e, agora, vamos ter com a sensibilidade de aumentar a cota do combustível que abastece a energias das nossas casa”, disse.