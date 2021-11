Estudante morre em colisão de carro e moto na Rodovia Duca Serra

Sinistro aconteceu por volta de 5h20, em uma curva localizada nas proximidades do Bairro do Coração, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 24 anos morreu numa colisão frontal ocorrida no início da manhã desta sexta-feira (12), na Rodovia Duca Serra, na zona oeste de Macapá.

O sinistro aconteceu por volta de 5h20, em uma curva localizada nas proximidades do Bairro do Coração.

A vítima fatal foi identificada como Antônio Vinícius Ramos Gomes. Ele morreu na hora ao bater de frente com uma picape Ranger.

A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE). Segundo o capitão Leandro Pantoja, o motorista da picape não estava embriagado. Ele aguardou a polícia no local e detalhou que seguia para Macapá quando foi surpreendido pelo motociclista, que estava na contramão, em direção a Santana.

“O motorista e o veículo estavam totalmente regulares, documentos em dia e sem consumo de bebida alcoólica. O trecho onde ocorreu o acidente tem que ter muita atenção, sobretudo à noite, pois a rodovia está em obras, recebendo pavimentação, sinalização, tem que redobrar a atenção”, recomendou o capitão.

Com o impacto, a frente da moto ficou destruída. A barra de direção da picape ficou quebrada. Vinicius Ramos foi arremessado a uma distância de 15 metros, segundo a perícia. O jovem era do município de Laranjal do Jari e estava estudando na capital amapaense.