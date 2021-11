Ex-detento aponta arma, mas policiais são mais rápidos

Intervenção policial ocorreu numa região periférica do Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um ex-detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) morreu baleado e várias porções de drogas foram apreendidas durante intervenção do 6º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, neste domingo (21), numa região periférica do Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Arleson Eduardo dos Santos Maciel, de 19 anos, tinha passagens pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e ameaça.

Inclusive, recentemente havia sido reconhecido em um assalto a uma lanchonete na Praça Chico Noé, no Bairro do Laguinho.

Ele foi atingido depois apontar uma arma de fogo calibre 20 em direção à uma equipe de radiopatrulha, conforme narra o Boletim de Ocorrência.

A PM informou que patrulhava pela Rua Ariosvaldo Coelho Caxias quando avistou uma reunião de vários indivíduos no final do Beco do Sandrinho. Foi feita a aproximação para abordagem, porém, os suspeitos se dispersaram, não sendo possível a captura de nenhum deles.

Ainda segundo a polícia, já no retorno para a viatura, a equipe percebeu uma movimentação dentro de uma residência, era Arleson, que abriu a porta empunhando uma arma de fogo, foi dada ordem para que largasse o armamento.

Mas ele desobedeceu e tentou disparar contra os militares. A reação dos policiais foi automática e rápida. Alerson morreu antes da chegada do socorro médico.

No local, além da arma usada contra os policiais, foram apreendidos uma motocicleta roubada, um radiocomunicador, 37 porções de maconha e 13 porções de cocaína. Tudo foi levado para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.