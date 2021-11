Ex-gerente do Burger King é solto

Uma das lojas da franquia fechada no Amapá. Foto: Rodrigo Índio

Por SELES NAFES

A juíza Délia Ramos, da 3ª Vara Criminal de Macapá, mandou soltar o ex-gerente do Burger King no Amapá, José Guilherme Martins, preso desde julho por estelionato.

Ao analisar o pedido da defesa, que já havia tentado antes a liberdade provisória dele, a juíza avaliou que “a gravidade do crime em abstrato, por si só, não pode fundamentar prisão preventiva”.

“Observo que o acusado juntou aos autos declaração de residência e declaração de trabalho”, completou.

Entre outras coisas, José Martins foi acusado vender equipamentos da franquia no Amapá sem a permissão dos proprietários da empresa. O crime teria ocorrido num momento em que a empresa estava fechando suas lojas em Macapá e Santana, e demitindo todos os funcionários.

Ao concordar com a liberdade provisória, a magistrada proibiu o ex-gerente de frequentar bares e boates e de se ausentar da cidade sem autorização judicial. Ele terá de participar de todas as etapas do processo, além de obedecer ao recolhimento noturno a partir das 19h.