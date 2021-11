Ex-prefeito de Macapá tem contas aprovadas pelo TCE

Contas foram aprovadas por unanimidade em sessão do TCE realizada em Laranjal do Jari

Por SELES NAFES

Durante sessão itinerante em Laranjal do Jari, cidade a 268 km de Macapá, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou as contas de 2018 e 2019 do ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido). A aprovação do parecer do conselheiro Reginaldo Ennes foi por unanimidade.

O ex-prefeito, que está residindo no Vale do Jari desde setembro, acompanhou a sessão conduzida pelo presidente da corte, Michel Houat.

Para Clécio, que é pré-candidato ao governo do Estado, a aprovação coroou um trabalho coletivo de retaguarda técnica de sua equipe, que permitiu investimentos na infraestrutura da capital com responsabilidade fiscal e transparência de gastos.

“Todo gestor tem que ter essa retaguarda e cada vez mais aprimorar os instrumentos de gestão, de controle, de governança, de transparência. Essa aprovação é síntese de todo esse trabalho coletivo que foi feito durante esses anos”, comentou.

Na semana passada, Clécio se mudou para Vitória do Jari, depois de quase três meses residindo em Laranjal. A previsão é de que na semana que vem ele encerre a temporada no Jari e parta para o município de Oiapoque, outro extremo do Estado, para continuar o projeto ‘Pelo Amapá Inteiro’.