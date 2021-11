O local fica entre Óbidos e Santarém, ambos no Pará

A Expedição Pedro Teixeira, que partiu de Macapá para cruzar todo o Rio Amazonas, até o Peru, está fazendo o caminho entre Santarém e Óbidos (PA). No meio do trajeto, a tripulação do veleiro Kuara, comandado pelo jornalista Olímpio Guarany, conhece a Trilha das Preguiças. Dona Rosângela leva turistas para conhecer castanheiras de sapucaia, um belo caminho entre árvores centenárias e, claro, as preguiças. Assista mais um episódio do diário de bordo da expedição.