Explosão em posto de combustível deixa dois mortos

Por OLHO DE BOTO

Uma explosão em um posto de combustíveis deixou dois mortos e um ferido, na noite desta segunda-feira, 1, na zona norte de Macapá. O sinistro aconteceu por volta de 20h, na Rua Adilson José Pinto Pereira, no Bairro São Lázaro.

O tenente Amador, do Corpo de Bombeiros, contou ao portal Selesnafes.com que as vítimas trabalhavam na manutenção de um grande tanque subterrâneo usado para armazenamento de gasolina.

O recipiente já estava vazio, pronto para receber os serviços de soldagem, mas, assim que os trabalhadores ligaram o ferro de solda e foram em direção ao tanque, houve uma grande explosão e eles foram arremessados a mais de 25 metros do local.

Uma das vítimas caiu sobre um carro que estava no estacionamento do posto e morreu na hora. Trata-se de um homem de 30 anos, identificado como Elinaldo Souza Wanzeler. Ele sofreu queimaduras nos membros superiores e na cabeça. A perícia constatou que teve mais de 80% do corpo queimado.

Outro trabalhador, Benedito Reginaldo Gama Garcia, 40 anos, chegou a ser levado pelo Samu ao Hospital de Emergência, mas horas depois não resistiu. Já Jean Costa Souza, 43 anos, sofreu ferimentos leves e não corre risco de morte.

Vídeo gravado por câmeras de uma farmácia que fica ao lado do posto de combustível mostrou o momento do acidente. As pessoas e motoristas ao redor começam a se distanciar. Veja:

Em poucos minutos, a área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros, que confirmou que não havia mais risco de explosão, e que as bombas de combustíveis e a estrutura do posto não foram atingidas.

“Chegamos muito rapidamente, pois o nosso Grupamento fica a cerca de 600 metros daqui. Tinham muitas extensões e outros materiais elétricos no local. Erroneamente, pensaram que por estar vazio o tanque não teria nenhum material combustível, mas há gás combustível, vapor de combustível. Provavelmente, quando o fogo da solda foi aceso, o gás explodiu e as vítimas foram arremessadas”, resumiu o tenente.