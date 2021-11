Falta de energia atinge bairros da capital

Problema foi localizado pela saída da Subestação Santa Rita, que alimenta dezenas de bairros de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Um ano e dois dias depois do apagão de 2020, a queda de energia elétrica em Macapá, que foi uma constante durante todo o mês de outubro, voltou a atingir a capital na tarde desta sexta-feira (5).

Vários pontos do Centro, Santa Rita, Laguinho, Buritizal, Congós, Zona Oeste ficaram por mais de três horas sem luz elétrica. Até às 16h50, alguns bairros ainda estavam sem energia. Vários semáforos do centro, postos de gasolina e comércio estavam sem condições de funcionar.

A assessoria de comunicação da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) informou ao Portal SelesNafes.com que o problema ocorreu na Subestação Santa Rita, que sofreu sobrecarga do sistema por conta das altas temperaturas do verão amapaense.

“Da situação do bairro Central, eu já passei para a equipe e eles estão verificando e já encaminharam a equipe para identificar, mas não é o bairro central todo, é só uma região que está sem energia. Isso é reflexo dos problemas causados nos alimentadores por conta da alta temperatura, continuamos nessa mesma situação”, declarou Cássio Albuquerque, assessor de comunicação da CEA.

O assessor também orientou a forma que os consumidores têm que formalizar a falta de energia.

“O consumidor tem que ligar pro Call Center [116] formalizar a ocorrência pra gente poder encaminhar a equipe”, finalizou Cássio.

Não há previsão para o restabelecimento normal dos serviços.