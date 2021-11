Família luta para salvar bebê com apenas um pulmão funcionando

A criança está internada na UTI do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), em Macapá, com quadro delicado.

Por RODRIGO ÍNDIO

O pequeno Emanuel Levy Ferreira Brito, de 5 meses, tem apenas um pulmão funcionando e precisa de ajuda para viver. Quando tinha um mês de vida, ele ficou doente e deu entrada com pneumonia na maternidade Mãe Luzia, no Centro de Macapá.

Após ficar um período no berçário, teve alta, mas com quadro de saúde delicado. Segundo a mãe, Maria do Rosário, em setembro, o menino teve uma laringite, o que afetou suas cordas vocais. Desde então, o bebê trava uma luta diária.

“Essa massa cresce. Então, o pulmão dele deu uma pneumonia, aí dela tiveram que drenar. O pulmão esquerdo funciona, o outro parou. Tiveram que fazer uma cirurgia de urgência no dia 14 para fazer uma traqueostomia. Agora ele só respira com a ajuda de aparelhos”, detalhou Maria.

A criança está internada na UTI do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) com quadro delicado.

Como a mãe está desempregada e dedica todo seu tempo para cuidar do menino, a família vive com o pouco dinheiro que o pai ganha com bicos de ajudante de pedreiro. Entretanto, Emanuel precisa de remédios, fraldas e produtos de higiene.

“Não está fácil, esse tempo agora tive que comprar uma sonda pra aspirar porque aqui no hospital não tem. Fica complicado tirar do pouco que temos ou emprestar. Tenho medo de perder ele, que já deu entrada aqui roxo. E os médicos já disseram que se não fosse a cirurgia não ia viver”, disse Maria.

Não há previsão para a criança ter alta, por conta da necessidade da utilização da ventilação mecânica. Ela já perdeu a sensibilidade.

Quem estiver disposto a ajudar a família, basta entrar em contato com o número (96) 99174-9700 que também serve como WhatsApp e chave PIX, em nome de Maria do Rosário Moraes Ferreira.