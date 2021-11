Família não vacila e se reforça contra a covid-19; 3ª dose já começou

Mãe e três filhas adolescentes foram à Escola Estadual Irmã Santina Rioli, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá, buscar o reforço contra a doença.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Uma família inteira deu o exemplo e foi, unida, reforçar a imunização contra a covid-19, doença que ceifou a vida de mais de 600 mil brasileiros e quase 2 mil amapaenses.

Mãe e três filhas adolescentes foram, nesta quinta-feira (25), à Escola Estadual Irmã Santina Rioli, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá.

Essa etapa da campanha de vacinação é parte de um esforço da Superintendência de Vigilância em Saúde e da Secretaria de Educação do Amapá para vacinar alunos, pais, professores e toda a comunidade escolar da rede estadual contra o vírus.

No entanto, agora a campanha está ampliada e já aberta ao público em geral: maiores de 18 anos, com e sem comorbidades, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos cinco meses. Não importa qual foi a primeira e nem a segunda vacina recebida, a vacina da Pfizer/Biontech é a utilizada para essa dose de reforço.

Foi no momento da rematrícula de uma das filhas no Santina Rioli que Giselle Mesquita aproveitou para levar todas as filhas para tomarem a segunda dose da vacina.

A mãe esperava poder tomar a terceira dose já desta vez, mas como sua segunda dose foi em julho, apenas em dezembro ela poderá fazê-lo. Mas, “sem bronca”.

As filhas Heloá Mesquita e Heloíse Mesquita, gêmeas de 15 anos, e Yasmim Mesquita, de 13 anos, além de tomarem a segunda dose, aproveitaram para atualizar a caderneta tomando, por exemplo, a tríplice viral, que imuniza contra a rubéola, caxumba e sarampo.

A assistente social explicou que além dela, os avós das adolescentes também são da área da saúde e que o negacionismo em relação às vacinas e à ciência não tem espaço em sua família. Por isso, conclamou.

“Eu acho que o caminho hoje é a vacina, pra gente sair o quanto antes, o mais rápido possível [da pandemia], é a vacinação, para a gente tentar voltar à normalidade”, declarou Giselle.

Campanha

A campanha está circulando por diversas escolas estaduais e, além disso, a vacinação também já está aberta para todo o público nas Unidades Básicas de Saúde de Macapá. Os documentos necessários são identidade e cartão de vacinação.

A enfermeira Silvia Pelaes contou que a procura da comunidade escolar está sendo grande e que está crescendo satisfatoriamente a procura da comunidade em geral pela terceira dose. Nas escolas, também estão sendo ofertadas outras vacinas.

“As ações nas escolas estão sendo ofertadas a dois dias. De acordo com o sistema híbrido da escola a direção comunica os pais que compareçam com seus filhos nas escolas. Influenza, tríplice viral, HPV, CWY [meningite] e covid-19”, declarou a enfermeira da SVS.

Entre os dias 26 e 29 a campanha estará nas seguintes escolas:

Macapá

9h às 17h

– Raimanda Virgolina

– Elcy Rodrigues Lacerda

– Santa Inês

– Reinaldo Damasceno

– Gonçalves Dias

– Maria Carmelita do Carmo

– Sebastiana Lenir

– Maria do Socorro Andrade Smith

Santana

9h às 17h

– São João

– Ana Dias da Costa

– David Miranda dos Santos

– Elizabeth Esteves