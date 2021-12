Família se equilibra em casa tombando desde o temporal

Sem ter para onde ir, família permanece no imóvel em área de pontes da Avenida 15 de Julho, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Dez dias após o forte temporal que caiu sobre Macapá no dia 20 de novembro, famílias carentes e em situação de extrema vulnerabilidade social ainda sofrem as consequências.

Este é o caso da família de Josy Cleia da Costa Dias, de 39 anos, e de seus quatro filhos, que estão morando em uma casa prestes a desabar, literalmente tombando, na zona sul de Macapá.

A família tem que se equilibrar para permanecer no imóvel em área de pontes da Avenida 15 de Julho, no Bairro Buritizal.

A situação é crítica, e apenas nesta terça-feira (30) é que, talvez, a família consiga dormir em uma casa firme, reta, próxima de onde reside, conseguida através do esforço de voluntários que estão buscando ajudá-la.

Para piorar a situação, Josy está doente, com uma bactéria no sangue e não consegue se levantar. Nitidamente debilitada, ela tem contado com a ajuda da filha mais velha, Kauane Costa, de 17 anos e do grupo de voluntários. Josy e sua filha pediram ajuda, para a saúde e para o que for possível ganhar de doações. A situação, é crítica. Assista ao vídeo:

Nesta terça-feira, Josy e seus filhos receberam a visita de assistentes sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) que levaram uma cesta básica, um vale gás e a garantia do recebimento de aluguel social.

Nas fortes chuvas que castigaram o Amapá e centralmente, Josy perdeu todo o pouco que tinha. A família não tem renda, a não ser através da ajuda que recebem de pessoas solidárias.

Para ajudar a família, voluntários criaram um PIX para Josy e estão lavando a casa para que ela possa dormir com mais dignidade junto a seus filhos. Eles querem e precisam de madeira, materiais de construção, alimentos, roupas, eletrodomésticos e tudo o mais que todas pessoas precisam todos os dias.

Telefones para contato é (96) 99181-6309 (PIX e Whatsapp).