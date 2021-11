Ouça a análise do capítulo 11 de Hebreus nesta segunda-feira (29)

Bom dia! Falar de fé é um desafio, especialmente porque envolve um estereótipo social, mas é a representação da esperança e confiança no poder divino. Sem fé é impossível agradar a Deus, que fez promessas eternas. Ouça a análise do capítulo 11 de Hebreus com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima semana!