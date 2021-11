Final da Libertadores será transmitida em telão na orla de Macapá

Estrutura será montada pela prefeitura da capital do Amapá no Complexo Araxá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Prefeitura de Macapá confirmou que montará um telão para a transmissão da grande final da Copa Libertadores da América, entre Palmeiras e Flamengo, às 17h do próximo sábado (27). A estrutura será montada no Complexo Araxá, na orla sul de Macapá.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult), Olavo Almeida, a proposta é fazer com que todos se confraternizem, independentemente de resultado. O evento começa às 16h, ou seja, 1h antes da partida.

“Vamos instalar um telão de 3 metros de altura por 7 de largura, então, tem uma visibilidade muito boa. Esse telão vai ficar na Concha Acústica do Complexo do Araxá”, detalhou Olavo.

O evento será estilo Fan Fest, que agrega torcedores que não puderam ir ao estádio da final e que virou febre durante a Copa do Mundo de futebol.

A abertura da programação contará com show de DJs, segue com a partida e encerra novamente com mais 1h de performance de DJs.

A PMM também confirmou que já está planejando um forte esquema de segurança para o lugar e deve contar com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal, CTMac, Corpo de Bombeiros e outras pastas.

As torcidas não serão separadas. Os participantes deverão utilizar máscaras. Palmeiras e Flamengo irão disputar a taça continental no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.