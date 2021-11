Fraude em licitação da covid-19: ex-servidora de Santana é alvo da PF

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa da ex-servidora, em Santana, a 17 km da capital do Amapá.

A Polícia Federal diz ter identificado todos os envolvidos em um suposto esquema criminoso para fraudar licitação de compra de medicamentos da covid-19 no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Na manhã desta terça-feira (9), numa ação que chamou de segunda fase da Operação Inconcinnus, a PF cumpriu a três mandados de busca e apreensão: dois na cidade do Rio de Janeiro (RJ) – em uma empresa e na residência de seu proprietário – e outro em Curitiba (PR), na casa de uma ex-servidora do município de Santana, que trabalhou no setor financeiro.

A primeira fase da Inconcinnus foi realizada no mês de junho, ocasião em que a PF teve acesso a documentos que apontaram quem seria o verdadeiro proprietário de uma empresa de fachada, que foi criada para burlar o caráter competitivo da licitação, orçada em R$ 1,5 milhão.

Além dessas informações, a primeira fase da operação revelou a participação de uma então servidora municipal no esquema, que consistia em direcionar o certame para um vencedor já previamente determinado – no caso, a empresa criada para tal fim.

A fraude teria ocorrido em maio de 2020.