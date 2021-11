Funcionário de loja é baleado por falsos garis

Momento em que vítima é socorrida por uma equipe do Samu após assalto na manhã desta segunda-feira (1)

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 20 anos foi ferido com um tiro no peito durante um assalto no Centro Comercial de Macapá, por volta das 10h desta segunda-feira (1º). Os criminosos estavam vestidos como garis da prefeitura.

De acordo com o tenente Elisson Ferreira, do 6º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, Rian Matheus Lima dos Santos estava caminhando pela Rua Cândido Mendes, esquina com o canal da Avenida Mendonça Júnior, quando foi abordado por um homem armado.

A vítima é funcionário de uma loja de celulares, e estava indo depositar R$ 800 em uma agência bancária próxima. Durante o assalto, ele levou um tiro no peito. Ainda não se sabe se o funcionário tentou reagir ao roubo.

O criminoso fugiu de motocicleta com um comparsa em direção à Beira-Rio. A PM foi chamada por populares e várias lojas fecharam as portas.

O funcionário ferido foi socorrido em estado grave por uma equipe do Samu, e levado até o Hospital de Emergência de Macapá, onde passa por uma cirurgia.

A PM verifica nas lojas próximas imagens de circuitos de segurança que possam a ajudar a identificar os criminosos e a motocicleta que estavam usando.