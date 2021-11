Governo do Amapá lança site para agendar consultas oncológicas

Serviço é para Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). Pacientes poderão solicitar agendamento por computador ou celular conectado à internet.

Já está no ar o site para agendamento de consultas, retornos e acompanhamentos cirúrgicos da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), do Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal), localizado no Centro de Macapá.

Pacientes poderão solicitar o agendamento por computadores ou celulares conectados à internet.

Ao fazer a solicitação de consulta pela primeira vez, além dos dados cadastrais, o paciente deverá anexar no pedido documento de identidade com foto, comprovante de residência, o encaminhamento médico para o especialista responsável e um exame comprovando a suspeita ou confirmação da doença. Todos os documentos devem estar digitalizados em formato PDF.

No caso de pacientes com dificuldades de acesso à internet, foram disponibilizadas atendentes na Unacon, que poderão fazer a solicitação para o paciente. Ainda assim é preciso ter em mãos a documentação necessária para que seja digitalizada.

Em casos de dúvidas ou dificuldades também foi disponibilizado o número de contato para ligação e WhatsApp (96) 99148-8185. Tanto o número, como o atendimento presencial com as atendentes, estarão disponíveis de segunda à sexta-feira no horário de 8h às 12h e das 14h às 18h.

Após a confirmação do requerimento, o paciente receberá um número de protocolo para acompanhar o pedido ou poderá usar o CPF cadastrado para verificar o andamento. A consulta será agendada pela equipe assim que forem analisados todos os dados.

Caso a equipe detecte algum problema com os dados ou documentos cadastrados, o sistema deverá mostrar ao solicitante para que ele possa retificar a informação e reenviar o pedido.

O agendamento de quimioterapias e cirurgias oncológicas continuam sob responsabilidade da equipe médica e do setor de regulação do Hcal. Casos de urgência e emergência de pacientes oncológicos continuarão a ser atendidos no pronto atendimento da Unacon, que fica disponível 24 horas.

Foto da capa: Ascom/GEA