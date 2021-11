Grupo que filmou estupro coletivo de menina de 13 anos é indiciado

Segundo delegado Ronaldo Entringe, crime ocorreu numa chácara localizada a 14 km da zona urbana de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Três homens foram indiciados pela Polícia Civil do Amapá por embebedar uma adolescente de 13 anos, manter relações sexuais com ela e ainda filmar o ato durante uma festa particular.

No mesmo caso, uma mulher também foi indiciada por compartilhar os vídeos da vítima que levam à exposição de criança e adolescente em situação de pornografia infantil.

De acordo com o Delegado Ronaldo Entringe, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Criança e Adolescente (DERCCA), o fato aconteceu em 27 de agosto de 2017 numa chácara localizada no KM-14 da BR-210.

Logo as investigações iniciaram, porém o inquérito policial foi instaurado em 2018 e concluído agora, por conta de dificuldades nas diligências quanto aos suspeitos.

Entringe detalha que durante a “resenha” com churrasco, os 3 homens, sendo dois de 19 anos e um de 20, serviram bastante bebida alcoólica para a adolescente, na época com 13 anos.

A quantidade de álcool fez ela perder a consciência. Os suspeitos, então, se aproveitaram da situação e praticaram conjunção carnal e ato libidinoso e ainda filmaram tudo, segundo a polícia.

“Em um certo momento, ela disse que perdeu a consciência e acordou no outro dia dentro do carro com dois desses homens que praticaram estupro coletivo, a levando para casa. Passado um tempo, ela recebeu uma ligação anônima, a pessoa criticando ela, insultando ela dizendo como uma pessoa dessa poderia estar fazendo isso já que tem namorado. Foi dito a ela que ela teria tido relações sexuais com três homens”, detalhou o delegado.

Os três vídeos foram divulgados em grupos de WhatsApp, que segundo a Polícia, foi espalhado por uma mulher de 18 anos. Ela também foi identificada e será responsabilizada.

“Se descobriu que isso foi feito por vingança. O namorado da menina [vítima], na época dos fatos, teria saído com a mulher de um desses indiciados. Por conta disso, eles arquitetaram contra esse rapaz, praticando estupro coletivo contra a namorada dele. Houve um planejamento para vingar o namorado da menina”, pontuou Entringe.

Os vídeos estão de posse da Polícia. Os indiciados, que não tiveram os nomes divulgados, estiveram na delegacia e negaram os fatos, inclusive a mulher que divulgou.

Ela foi indiciada no art. 241-A do ECA “compartilhar e divulgar vídeos de criança e adolescente em situação de pornografia infantil”.

Os 3 homens foram indiciados pelo crime de estupro de vulnerável e também pelo ART. 243 ECA, “servir bebida alcoólica para menor de idade”. Todos respondem em liberdade.