Guarda impede bicho preguiça de ser eletrocutada

Fato aconteceu em uma área residencial do Bairro Brasil Novo, na zona norte da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O guarda civil municipal de Macapá, Nildo Serra, resgatou, na manhã desta quarta-feira (17), um filhote de bicho preguiça em uma área residencial do Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá, impedindo-o de alcançar e rede elétrica e, provavelmente, de se machucar com seriedade.

Serra acredita que o animal tentava e poderia conseguir atingir a rede de alta tensão e foi neste momento que, do seu posto de trabalho na Escola Municipal Lúcia Neves Deniur, avistou o pequeno mamífero em cima do parapeito do telhado de um ponto comercial, bem em frente ao estabelecimento de ensino.

“Com a ajuda de um funcionário da escola pegamos uma vara de madeira e colocamos ao alcance do animal, que se agarrou nele facilitando sua captura”, contou o guarda.

De onde veio?

O filhote é dócil e em nada resistiu ao seu resgate, ao contrário, parecia querer ser retirado dali. Tinha ferimentos na pata dianteira direita e unhas quebradas.

Este animal, de farta ocorrência na Amazônia, necessita muito das suas garras, tanto para a alimentação, como para a sua locomoção, pois é como consegue maior aderência entre os galhos das árvores.

Serra acredita que o bicho deve ter fugido de alguma residência, já que próximo ao local não há áreas de mata de onde ela possa ter saído. Provavelmente foi capturado para ser criado em cativeiro, o que, se não for realizado por criadores profissionais e autorizados, configura-se como crime ambiental.

As crianças da escola ficaram encantadas com a pequena preguiça, que tem essa característica de animal dócil, por isso é suscetível à predação humana. Por uma ação correta, o desfecho da história deste animal será outro.

“Acionei a Companhia Ambiental da Guarda Municipal para o resgate, que a levou primeiro para tratamento veterinário e, em seguida, o bicho será levado para o Bioparque da Amazônia”, informou Serra.