Guarda Municipal impede sequestro de criança

Fato aconteceu na Rodovia do Pacoval, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma equipe da Guarda Civil Municipal de Macapá impediu o sequestro de uma menina de 5 anos, na manhã de quinta-feira (4), no Bairro Pacoval, após ela sair da escola.

A vítima mora no Bairro Pantanal, na zona norte de Macapá, e já estava a caminho de casa pela Rodovia do Pacoval – via que interliga os dois bairros – quando foi abordada por um estranho em um carro.

De acordo com o inspetor Neto, da CGM, uma guarnição descia a ponte da Rodovia do Pacoval quando avistou dois carros parados e alguns populares ao redor. A equipe reduziu a velocidade da viatura e a criança fez sinal. Neste momento, o carro que estava próximo da vítima, acelerou do local.

“Acho que ‘anjos da guarda’ é a expressão que define bem esta situação. A criança nos contou que os ocupantes tentaram colocá-la pra dentro do carro, mas ela gritou e outro carro parou, em seguida nós passamos e o carro se evadiu”, resumiu o inspetor.

Logo depois do susto, os guardas municipais conduziram a criança até sua residência e lá comunicaram o ocorrido aos responsáveis. O inspetor neto também ressaltou que é perigoso aquele trecho da rodovia.

“Em geral é muito perigoso aquele perímetro, pois, na maior parte do dia, está deserto, apenas carros é que transitam por ali, a não ser no fim da tarde quando pessoas fazem caminhada. Por isso é um trecho muito arriscado de se passar a pé, principalmente para crianças. Pais devem evitar que isto aconteça”, justificou.