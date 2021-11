Homem que matou em bar é condenado a 18 anos

HOMICÍDIO NO INTERIOR DO AMAPÁ

Julgamento ocorreu durante a manhã de quarta-feira (3)

Por LEONARDO MELO

Nesta quarta-feira (3), o Tribunal do Júri de Laranjal do Jari, cidade no sul do Amapá, condenou a 18 anos e oito meses de prisão, em regime fechado, o acusado de um homicídio ocorrido em 2019.

Adelbe Marques Bentes, de 25 anos, é apontado pela morte de Paulo Victor Gomes, então com 22 anos. O homicídio ocorreu por volta das 22h30min, do dia 19 de julho, num bar na Passarela Chega Mais, no Bairro das Malvinas.

De acordo com a polícia, Paulo estava bebendo com um grupo de amigos quando foi surpreendido por três homens. Um deles era Adelbe Bentes, que teria disparado cinco tiros contra a vítima. Em seguida, o trio fugiu. Paulo ainda foi levado ao Hospital Estadual de Laranjal do Jari, onde acabou não resistindo aos ferimentos.

No mesmo ano, Adelbe, que estava foragido, virou réu em ação penal por homicídio qualificado pelo meio que impossibilitou a defesa da vítima. Este ano, ele foi preso preventivamente.

Ontem, durante o julgamento, Adelbe foi novamente reconhecido em plenário pelas testemunhas do homicídio. Após ouvir a decisão dos jurados que o consideraram culpado por unanimidade, o juiz Davi Kohls negou direito de o condenado recorrer em liberdade.

“O réu, sabidamente, já cumpriu medida socioeducativa, possui várias condenações penais, condutas que comprovadamente põe em risco a ordem pública desta cidade. Adoto aqui, por relação, os fundamentos lançados exaustivamente nas decisões que mantiveram a prisão do acusado durante este processo, que permanecem intactos”, concluiu o magistrado diante do réu, que deixou o plenário algemado direto para o Iapen.