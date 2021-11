Integrante morto da APS guardava 18 mil reais e 3,9 mil bolívares venezuelanos

O confronto ocorreu dentro de um pequeno mercantil, no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Durante a operação conjunta das forças de segurança para desarticular uma facção criminosa, um dos investigados recebeu a Polícia Federal e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) a tiros, na manhã de quinta-feira (11).

O confronto ocorreu dentro de um pequeno mercantil, localizado na Avenida Professora Lúcia Brazão, no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

De acordo com o capitão Éder Martins, do Bope, as equipes da Polícia Militar atuaram na Operação para localização e cumprimento de mandados de prisão de três alvos em áreas difícil acesso na capital.

O 1° foi no bairro do São Lázaro, onde foram cumpridos 2 mandados de prisão e 1 de busca e apreensão, além de materiais para preparo de drogas. O 2° mandado de prisão foi cumprido no bairro Araxá.

Já o 3° alvo foi na casa onde estava Amilton Leite Pacheco, 35 anos, conhecido como Neném ou N2. Ele é apontado pela investigação da Polícia Federal como uma das lideranças da facção Amigos Para Sempre (APS).

“O indivíduo tentou fugir do local e se deparou com as equipes que estavam fazendo o cerco e chegou a realizar disparos. Uma outra equipe que realizava o adentramento conseguiu neutralizar essa agressão”, comentou o capitão.

O infrator foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Na residência onde ele estava, foi encontrado cerca de R$ 18 mil e Bs.F 3,9 mil (bolívares venezuelanos, equivalente a R$ 4,7 mil), 82 porções de substâncias supostamente entorpecentes, uma pistola 380 com um carregador com 16 munições dentro de um quarto, além do revólver que ele usou contra os policiais.

“A maioria dos alvos foi localizado e preso, isso significa um grande golpe a criminalidade do estado do Amapá. Foram armas de fogo e criminosos perigosos que são retirados da rua”, acrescentou o capitão Éder Martins.

Amilton Leite Pacheco tinha passagem pelo Iapen por homicídio e era envolvido em roubos e outros crimes.

O delegado João Paulo, da Polícia Federal, detalhou que as investigações iniciaram em maio de 2021, através de a prisão flagrante de um indivíduo por tráfico de drogas, moeda falsa e porte ilegal de munição.

“Nós chegamos a outros membros dessa mesma facção APS. Todos os 13 presos são desta facção, que está crescendo no estado no Amapá, todos eles têm envolvimento pelo menos com tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa. Futuramente, a gente vai ver se consegue mais elementos para identificar outros crimes”, informou o delegado da PF.

A operação conjunta entre as Polícias Federal, Militar, Civil, Rodoviária Federal e Ministério Público, resultou na apreensão total de pouco mais de R$ 20 mil, 10 kg de drogas, armas e munições.