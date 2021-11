Inventário: Quando o cônjuge sobrevivente é herdeiro?  

Christina Rocha explica que se alguém falece sem deixar testamento, sua herança irá para os filhos. Porém, há variáveis

Por CHRISTINA ROCHA, advogada especialista em Direito de Família

Já iniciamos aqui um diálogo acerca do Direito das Sucessões, que é a área do Direito que rege as transmissões patrimoniais que ocorrem a partir da morte de alguém. Na sucessão legítima, define-se, legalmente, uma ordem para os herdeiros. É a ordem de vocação hereditária.

Mas, convenhamos, o assunto não é de fácil compreensão e os questionamentos, invariavelmente, surgem quando passamos a pensar nos desdobramentos dos casos concretos.

Uma das principais dúvidas é quanto à parte da herança que compete ao cônjuge ou companheiro: quando o cônjuge sobrevivente é herdeiro?

A resposta é “depende”!

Se alguém falece sem deixar testamento, sua herança irá para os filhos. Porém, se o falecido era casado (ou vivia em união estável), a situação é mais complexa, uma vez que haverá concorrência entre filhos e cônjuge. É essencial, nesse caso, diferenciar os regimes de bens do casamento, uma vez que projetará efeitos distintos.

Em se tratando do regime da comunhão universal, o cônjuge terá direito à metade de todo o patrimônio deixado pelo falecido e não terá direito à nenhuma parte da herança. Para facilitar a compreensão, suponhamos que o falecido deixe bens que representam o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Deste valor, metade será do cônjuge (R$50.000,00) em razão do regime de casamento (comunhão universal) e a outra metade (R$ 50.000,00) será dividido entre os filhos. Assim, podemos facilmente observar que o cônjuge fica com a parte que tem direito em razão do casamento, mas, não é considerado herdeiro.

Já no regime da comunhão parcial, o cônjuge terá direito a todo o patrimônio que foi adquirido conjuntamente pelo casal e, naqueles bens que não compõem o patrimônio comum do casal, o cônjuge será herdeiro em concorrência com os filhos. Assim, nesta hipótese, em síntese, o cônjuge é meeiro do patrimônio e co-herdeiro dos bens particulares deixados pelo falecido. É importante destacar ainda que a parte da herança que competirá ao cônjuge sobrevivente, quando este concorre com filhos do falecido, não poderá ser inferior a 25%.

Conhecer os direitos sucessórios facilita a busca pelo recebimento de uma herança e também evita conflitos desnecessários. O ideal é sempre contar com o apoio de um advogado especialista na área de sucessões, que é o profissional preparado para ajudar em circunstâncias tão difíceis como o falecimento de ente familiar.

Christina Rocha é advogada de Macapá desde o ano de 2008. Especialista em Direito de Família e Sucessões.