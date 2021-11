Jovem preso na pista do aeroporto tem processo arquivado

MPF pediu arquivamento por falta de 'perigo concreto'

Por SELES NAFES

O jovem preso na pista do Aeroporto Internacional de Macapá, possivelmente durante um surto psicótico, teve o processo criminal arquivado. A decisão foi do juiz Jucélio Neto, da 4ª Vara Federal Criminal.

O acusado foi preso no fim da manhã do dia 14 de novembro, por volta das 11h30min, depois que um vigilante do aeroporto o viu correndo pela pista de pouso e decolagem de aeronaves. Naquele momento, não havia nenhum procedimento sendo realizado.

O rapaz foi imobilizado e conduzido em flagrante para a sede da Polícia Federal, e depois foi liberado para responder em liberdade.

De acordo com o vigilante, o rapaz desobedeceu à ordem de sair da área restrita e continuou correndo, afirmando que pessoas estavam tentando matá-lo. O acusado, ainda segundo o vigilante, estaria com a boca ‘espumando e aparentando estar sob efeito de drogas’.

O jovem disse em depoimento que entrou na área restrita por uma grade no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá, para fugir dos supostos agressores. Ele admitiu ser usuário de drogas e que havia feito uso recente de entorpecentes.

No último dia 22, o juiz analisou o parecer do Ministério Público Federal pelo arquivamento do processo por entender que não se tratou de “perigo concreto a exigir uma situação de risco efetiva ao bem jurídico tutelado”.