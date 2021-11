Jovens são presos por assalto a posto de combustíveis

Crime ocorreu no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá

Por OLHO DE BOTO

Rian Miranda Silva, de 18 anos, foi preso no domingo (14) na companhia de um adolescente, após um assalto a um posto de gasolina localizado no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

De acordo o delegado plantonista Leonardo Alves, do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, Rian e o comparsa teriam usado uma faca para praticar o crime.

Mas, durante a fuga, foram perseguidos e capturados por populares.

“Segundo o que apuramos, eles estavam em uma bicicleta, armados de uma faca. Renderam o frentista, do frentista e do posto subtraíram uma quantia em dinheiro, e de uma cliente que estava lá abastecendo, subtraíram um celular. Na fuga, foram perseguidos de carro por outras pessoas que presenciaram o fato, se esconderam num matagal perto do canal, mas a PM foi acionada e fez a prisão em flagrante”, resumiu o delegado.

O adolescente foi apresentado na Delegacia Especializada de Investigação de Atos Infrações (DEIA). Rian foi autuado pelo crime de roubo no Ciosp.