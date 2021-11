Liberado pelo Conselho de Veterinária, Castramóvel começa a operar cães e gatos

Serviço inicia em Macapá na próxima segunda-feira (22), com realização de exames, procedimentos pré-operatórios e castrações.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Após a homologação do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amapá (CRMV-AP), as cirurgias do Castramóvel de Macapá vão iniciar na próxima segunda-feira (22).

O espaço que iniciou as atividades com realização de exames e procedimentos pré-operatórios está oficialmente habilitado para iniciar as castrações de cães e gatos.

Segundo o prefeito de Antônio Furlan (Cidadania), a implementação do serviço se torna a primeira política pública do estado de controle populacional de animais de rua.

“Sabemos do apelo que existe hoje da causa pet. Inúmeros animais que estão nas ruas e que não têm o controle de natalidade. Então, essa política vem efetivamente para ter esse controle”, comentou.

Para ter acesso ao serviço, o tutor do animal deve entrar NESTE LINK e fazer o cadastro. Furlan detalhou, ainda, que também está sendo criada a Coordenação de Saúde e bem-estar animal que fará a busca ativa de animais nas ruas para o controle de natalidade.

Resgatados, devem ficar no canil municipal e após a recuperação colocados para adoção. O cidadão também pode fazer esse acolhimento, se responsabilizar e entregar para o processo de castração assinando um termo de responsabilidade no pós-operatório do animal.

“Vamos iniciar as cirurgias na segunda-feira, nós temos um quantitativo mensal a ser atingido para essas cirurgias. Mas, vamos começar com calma, avaliando animal por animal, até que o serviço se torne como qualquer outro serviço médico fluente e aconteça de forma regular”, Furlan.

De acordo com Fernando Lucas, médico veterinário responsável técnico do Castramóvel, o animal passará por consulta, exames laboratoriais e, após avaliação, pela cirurgia. No dia do procedimento, o tutor deverá levar itens básicos para que o animal não coce e faça a ruptura dos pontos após o retorno da anestesia.

“O animal vai ter acompanhamento desde o pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório. A importância desse serviço, além do controle populacional, é de oferecer dignidade ao tutor do animal e do animal em si”, explicou.

A liberação para retornar para a casa do tutor ocorrerá entre 30 minutos a 1h depois do procedimento, podendo variar de animal para animal. O Castramóvel conta com uma clínica de apoio, caso aconteça alguma intercorrência.

Com a novidade, Laudenice Monteiro, representante da ONG Anjos Protetores, não conteve a alegria e emoção.

“É uma satisfação muito grande não só pra mim, mas para todos da proteção animal, porque era uma coisa muito necessária no estado. A castração não vai resolver a situação dos animais abandonados, mas é o início. Dou graças a Deus”, celebrou.

Toda a estrutura do Castramóvel foi adquirida pela Prefeitura de Macapá com recursos de emenda parlamentar do deputado federal André Abdon (PP).