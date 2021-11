Macabro: Corpo é encontrado pendurado em árvore em área de garimpo

Vítima do sexo masculino estava amarrada pelo pescoço em árvore bastante alta. Polícia investiga a causa da morte

Por RODRIGO ÍNDIO

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado pendurado em uma árvore numa região de garimpo conhecida como ‘Ramal do Limão’, no Distrito do Lourenço, em Calçoene, município a 340 km de Macapá.

De acordo com o capitão George Cecílio, comandante da 3ª Companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar, o cadáver foi localizado por volta de 15h de segunda-feira (22).

Um morador que passava pelo local avistou o cadáver, gravou um vídeo e acionou a polícia.

O corpo se encontrava em uma árvore bastante alta e em avançado estado de decomposição.

A Polícia Cientifica fez a remoção na manhã desta terça-feira (23).

O pescoço da vítima estava com indícios típicos de enforcamento. Porém, ainda não é possível afirmar se essa foi a causa da morte. O caso será investigado.