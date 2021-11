Menino de 13 anos vê homem ser morto, tenta correr e é assassinado também

Crime ocorreu na noite desta quarta-feira (10), no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O adolescente Vitor Samuel Sena Soares, de 13 anos, e Marley Moreira dos Santos, de 20, foram mortos com vários tiros na noite desta quarta-feira (10), no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

O duplo homicídio aconteceu por volta de 19h, numa região periférica localizada nas proximidades da Ponte da Moínha.

Testemunhas disseram que os atiradores chegaram em um carro branco, e que o primeiro alvo foi Marley Moreira, encontrado caído na frente de uma residência.

Já o adolescente estava perto de uma caminhonete de frete estacionada na Avenida José Loureiro de Sá. Ele ajudaria uma moradora que estava de mudança, foi quando presenciou o crime e tentou correr, mas foi perseguido e executado.

Familiares ainda tentaram socorrê-lo na caminhonete, mas no momento que estavam de saída para o Hospital de Emergência, o Samu chegou e confirmou o óbito dos dois. Marley não morava no bairro onde ocorreu o crime. Sua casa era no Conjunto Mestre Oscar.

A perícia constatou 10 perfurações de pistola ponto 40 no corpo de Vitor Samuel. Já Marley foi baleado 13 vezes.

O pai do adolescente é pedreiro. ele contou que, por conta da violência na região, havia saído da área de pontes para morar com os 5 filhos noutro local. Porém, o trabalhador enfatiza que não deu conta de pagar o aluguel e teve que retornar para a região. O menino foi morto nas proximidades da casa onde morava.

“Ele tava trabalhando comigo lá pro [Bairro] Pantanal e quando nós chegamos, ele disse ‘pai vou jogar bola na praça’, eu disse que tudo bem. Depois uma menina chamou ele pra fazer essa mudança e aconteceu isso daqui. Acho que ele ficou nervoso e correu, aí o bandido matou porque ele viu, então ele morreu de graça. Era um menino que nunca se meteu em confusão porque eu nunca deixei, trabalhava comigo de servente de pedreiro”, lamentou o pai de Vitor Samuel.

Militares do 2º Batalhão fizeram incursões em busca de pistas que pudessem identificar e localizar os criminosos, mas não obtiveram êxito. Por enquanto, a motivação das execuções é desconhecida. O local é disputado por traficantes de facções rivais.